Luísa Sonza, Mc Rebecca e Valesca Popozuda se apresentam no Camarote CarnaUOL Nº1

Na edição que marca os 30 anos do Camarote CarnaUOL Nº1 no Rio de Janeiro, novidades e atrações prometem surpreender os foliões. Além da ampliação significativa do espaço balada, nomes nacionais em destaque farão parte do line-up do evento. Na segunda-feira de carnaval, Luísa Sonza, Mc Rebecca, Valesca Popozuda e Gabily sobem juntas no palco e fazem uma apresentação exclusiva, conhecida como 'Baile das Minas'. Já no sábado, durante o Desfile das Campeãs, será a vez do DJ Alok agitar o camarote na Sapucaí.