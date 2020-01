Em entrevista, Thiago Martins revela suruba com sete e uso de droga

Thiago Martins sempre teve fama de mulherengo. Fama que ele não nega ter colaborado bastante no passado para acompanhá-lo até o dias de hoje. No entanto, o Ryan da novela ‘Amor de Mãe’ jura que mudou. “Eu estou mais devagar. Mas curti muito a vida quando estava solteiro. Fora de um relacionamento, de um namoro eu aprontava mesmo”, assumiu o ator que apreciava com muito gosto uma boa suruba. “Já participei de surubas com três, quatro e até sete mulheres”, revelou o ator em uma entrevista ao canal do Youtube ‘Na Real’.



Thiago também admitiu o uso de maconha. “Não sou nem nunca fui usuário. Só experimentei”. Já com relação a bebidas, Thiago Martins garante que bebe socialmente. Descontraído com o papo, ele também entregou outras particularidades, como o lugar mais improvável que já fez sexo: na Ponte Rio-Niterói com o carro em movimento. Sim, Brasil! Ele não parou no acostamento. “Uma loucura!. Mas, quem nunca cometeu uma maluquice no calor ali de uma pegação?”, questionou.

Perguntado sobre mulheres famosas com quem se envolveria, claro, se elas fossem solteiras, Thiago Martins fez logo uma lista de peso. “Ivete Sangalo, Iza, Anitta, Ludmilla e Juliana Paes. São mulheres lindíssimas e determinadas do tipo que eu gosto. Pegaria geral”.