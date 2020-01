Funcionários da Globo recebem orientações para que não bebam água dos filtros

A água com cor de barro, gosto e cheiro que vem tomando conta das torneiras das Zonas Oeste e Norte do Rio, agora começa a afetar os Estúdios Globo. A cor, por enquanto, segue normal, mas já é possível sentir um gostinho diferente em Curicica. A orientação na emissora é que funcionários não bebam água dos filtros, principalmente no MG4. Copos de água fechados são distribuídos para os profissionais. Em tempo: a Cedae disse que preliminarmente a água diferentona é potável. Apesar disso, médicos não aconselham o consumo.