Freira pede beijo e Papa Francisco brinca com um aviso: 'Não morde'

O papa Francisco ainda não esqueceu o episódio que viralizou nas redes sociais. No final de dezembro, o líder religioso chegou a dar alguns tapas na mão de uma mulher que não o largava enquanto cumprimentava fiéis na Praça São Pedro, na Cidade do Vaticano. Nesta quinta-feira (9), o pontífice brincou com uma freira antes de uma audiência religiosa na sede da Igreja Católica Romana. Ela pediu um beijo e o papa estabeleceu uma condição para atender o pedido. "Eu vou te beijar, mas fica calma. Não morde", disse ele arrancando gargalhadas das pessoas que estavam próximas da situação.