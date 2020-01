Felipe Cunha nega ter se envolvido em um acidente de carro no interior de Minas Gerais

Após tomar conhecimento que o ator Felipe Cunha teria se envolvido em um acidente de carro na última quarta-feira, em Araçuaí, no interior de Minas Gerais, esta coluna o procurou para saber o que ele tinha a dizer: "Eu estou em Araçuaí, sim, mas esse acidente não foi comigo. Me mandaram essa foto dizendo ser comigo, só que eu pedi pra apagar porque não tinha nada a ver", disse o bonitão à coluna. No entanto, o que chamou a atenção desta colunista foi o modelo do carro, que é idêntico ao do ator, que esteve no ar recentemente na novela 'Topíssima'. O detalhe é que o automóvel batido na estrada tem até o mesmo adesivo, como mostra uma das fotos publicadas pelo próprio Felipe em suas redes sociais. Conclui-se então que ele só não estava a bordo no momento do acidente.

Veja as fotos da galeria: