Cinzas do diretor Jorge Fernando e da mãe Hilda são jogadas em Ilha do Rio

Maria Rabello, irmã de Jorge Fernando, usou as redes sociais do diretor para compartilhar com os fãs dele que as cinzas de Jorge e da mãe Hilda Rabello fora despejadas na Ilha de Paquetá. "A partir de hoje o verde está mais verde e vocês juntinhos pra sempre no seu lugar preferido meu irmão, Paquetá", escreveu Maria.

Jorge Fernando morreu no dia 27 de outubro do ano passado, aos 64 anos, em decorrência de uma parada cardíaca. Dois meses depois, dona Hilda não resistiu e faleceu aos 95 anos, no dia 29 de dezembro, em decorrência de uma infecção respiratória.