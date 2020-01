Rainha da Mocidade, Giovana Angélica agita ensaio da agremiação

Giovana Angelica, a nova rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, está a todo vapor nos ensaios da bateria 'Não Existe Mais Quente'. Nesta semana, a rainha cumpriu uma agenda intensa, inclusive atendendo a imprensa. Ontem, por exemplo, além de uma sessão de fotos em Padre Miguel, a beldade esteve presente no primeiro ensaio do ano da bateria na quadra antiga.

"Não me permito faltar! Não acho justo com a Escola. Estive ausente por conta dos meus estudos, mas desde que cheguei em Dezembro não faltei. Daqui até o Carnaval estarei presente em tudo. Estou muito feliz com o convite e poder contar com carinho dos ritmistas e auxílio total do Mestre Dudu não tem preço. Somos Mocidade e vamos em busca do título", afirma a rainha.