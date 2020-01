Ex-cunhada de Marcello Melo JR cobra pensão do irmão do ator

Isabella Ventura ex-cunhada de Marcelo Melo Jr, ficou casada durante um ano e dois meses com o irmão do ator Marvin Melo. Ela afirma ter sido xingada nos lugares públicos, ter tido várias roupas rasgadas, o mega-hair tirado enquanto dormia e ter sido agredida dentro de casa. Separada há cinco anos, Isabella briga constantemente para receber os R$ 200 mensais da pensão alimentícia da filha de seis anos. Direito que, entre muitos atrasos, ela deixou receber em setembro de 2019. Agora, ela decidiu cobrar na Justiça do ex-companheiro.



Segundo Isabella, é justamente com a fama do irmão que Marvin alega ter as costas quentes e que dificilmente será punido. "Ele me ameaça o tempo todo. Sempre tive muito medo dele e o Marvin diz que vai pagar quando quiser e que nunca será preso porque o irmão é poderoso. Duvido que o Marcelinho saiba dessa banca dele", disse.



Morando em Petrópolis, ela, que é maquiadora, nega ter contato com o ator. "Depois que eu separei nunca mais o vi. Ele nunca procurou a minha filha e também não é padrinho dela como disse no programa da Fátima Bernardes. Ela vai para casa da avó, mãe deles, e aí encontra o Marcello, que faz uns stories e publica nas redes sociais. Mas, nunca me ajudou em nada, nunca deu uma lembrancinha para a menina", contou.



Procurado, Marcello Melo Jr diz que não irá se pronunciar sobre o caso por desconhecer os fatos.