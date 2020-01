Sem Saulo, Gabi Brandt é vista com o filho em aeroporto de São Paulo

Depois de todo escândalo envolvendo mais uma suposta traição de seu marido Saulo Poncio, a influenciadora Gabi Brandt foi vista com o filho Davi e com a babá do pequeno no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Em um clique enviado por uma leitora da coluna, Gabi aparece segurando o filho, fruto do casamento com Saulo, no colo, enquanto a babá segurava apenas uma bolsa de mão. Sendo assim, a coluna deduz que as malas (que não sabemos quantas) foram despachadas.

Recentemente surgiram especulações de que após todo o bafafá e exposição de Gabi na internet por conta da suposta pulada de cerca do marido, ela estaria de mudança para São Paulo. Mas os boatos nunca foram confirmados. O que Gabi realmente foi fazer em São Paulo sozinha com o filho, a coluna ainda não sabe. Oque podemos afirmar é que a influencer deixou a internet de lado até a poeira baixar. Gabi não tem mais compartilhado sua rotina com seus seguidores. Por conta disso, muita gente se questiona se o casamento dela com Saulo ainda continua.

Fontes da coluna ligadas à polêmica família Poncio afirmam que apesar de toda repercussão do vídeo em que Saulo aparece conversando ao pé do ouvido e colocando a mão no bumbum de uma morena, os dois ainda estariam juntos, embora sigam evitando mostrar isso nas redes sociais.