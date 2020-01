Novo DVD de Matheus & Kauan é gravado em praia no litoral pernambucano

Matheus e Kauan estão celebrando uma década de estrada e para registrar essa marca importante na carreira dos dois sertanejos, eles gravaram ontem o seu mais no novo DVD: 'Dez Anos na Praia'. O local escolhido foi a Praia do Paiva, no litoral pernambucano, e no repertório Matheus & Kauan escolheram alguns dos seus principais hits para mesclar com canções como 'Litrão', 'Solto Foguete' e "Então Toma'. O DVD completo deverá chegar ao mercado entre março e abril pela Universal MUSIC.