Jonas Esticado lança primeiro EP de 'Jonas In Brasília'

'Solteiro Faz Tempo' é a nova música de trabalho de Jonas Esticado. A canção faz parte do EP 'Jonas in Brasília', lançado hoje em todo Brasil e disponível em todas as plataformas digitais. A canção fala sobre o desapego do término de um relacionamento, mas que a melhor parte é ser solteiro e se desprender do passado. Além da primeira música de trabalho, também estão no projeto, 'Marquinha de Roxo', 'Perdeu Boy' e 'Bora Ali Mais Eu'. “Estou muito feliz com mais um projeto da minha carreira. Tenho certeza de que o “Jonas In Brasília”, vai ser mais uma realização desse sonho que vivo. Levar minha música e minha história para todos os lugares através deste álbum", explica Jonas.