Atriz Manuela Videira posa com atores em bastidores de filme da Netflix

A atriz mirim Manuela Videira aproveitou pausa na gravação do filme 'Tudo bem no Natal', da Netflix, para posar ao lado do elenco. No longa, que estreia em dezembro deste ano, a jovem artista dará vida a Beatriz, personagem que será sobrinha de Leandro Hassum na produção.

Leandro Hassum e Manuela Videira - divulgação