Discretos, sertanejos Maiara e Fernando Zor reatam namoro na surdina

Depois de mais um polêmico término do namoro que deu o que falar, o casal de sertanejos Maiara e Fernando Zor reatou o relacionamento, mas desta vez, na surdina. Fontes ligadas ao casal afirmam que os dois têm procurado se manter discretos quanto à volta e tem evitado aparecer juntos publicamente. Fernando, inclusive, fez um bate e volta de Floripa, em Santa Catarina, onde curtia férias com a família na semana passada, para ir a São Paulo ver a amada que fez fez uma cirurgia de colocação de próteses de silicone. Maiara segue usando a pulseira que é marca registrada do casal e contém as iniciais um do outro. Já o cantor sertanejo, não! Mas ele continua usando o relógio Rolex branco caríssimo que ganhou de presente dela e que custa em torno de R$ 40 mil. Os fãs de Maiara e Fernando já começam a desconfiar da reconciliação dos pombinhos. Procurada, a assessoria de Maiara disse que não comenta o assunto.