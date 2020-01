Alinne Prado vai ser coroada rainha do bloco Batuke de Batom,no Rio

Amanhã, Alinne Prado vai ser coroada rainha do bloco Batuke de Batom, no bairro da Ribeira na Ilha do Governador, no Rio. "Estou muito feliz em ser coroada neste bloco liderado por mulheres inspiradoras, que superaram preconceitos e são pessoas exemplares. Aceitei o convite de ser rainha do bloco porque para mim representa uma nutrição forte da minha raiz. Minha família e muitos amigos moram no bairro. Eu sempre estou por lá. Será uma oportunidade de trocar afeto com muita gente querida", disse ela à coluna. O último trabalho da ex-apresentadora do 'Vídeo Show' na televisão foi a participação na 5ª temporada do 'Dancing Brasil'.