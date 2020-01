De aliança, Saulo Poncio é visto em aeroporto de São Paulo e afasta rumores de separação

A presença de Gabi no aeroporto paulistano aumentou os rumores de que ela possivelmente voltaria para São Paulo após toda a polêmica envolvendo a suposta traição do marido. No entanto, oficialmente a possível volta de Gabi para a terra da garoa, onde a família dela mora, nunca foi confirmada oficialmente.

Saulo Poncio de aliança no aeroporto de Congonhas - Divulgação

O polêmico casal está sumido das redes sociais desde o escândalo envolvendo um vídeo em que Saulo aparece flertando com uma morena em uma boate no RJ e, em determinado momento, ele chega, inclusive, a colocar a mão no bumbum da moça. A repercussão do vídeo fez os dois darem um tempo das redes sociais e com isso, os fãs começaram a especular se o casamento havia terminado.

No entanto, como esta coluna adiantou mais cedo, fontes ligadas à família Poncio afirmam que apesar de toda repercussão negativa da suposta pulada de cerca de Saulo, os dois continuam juntos, mas têm evitado compartilhar suas rotinas com o público até a poeira baixar.