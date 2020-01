Denise Dias investe no mercado de moda praia

Denise Dias está investindo pesado no mercado de moda praia. Depois de revolucionar com a linha 'Nano Biquinis', que com apenas 3cm do famoso fio dental, a atriz traz agora uma coleção chamada 'V-string', que chega com apenas 1cm deixando o bumbum pronto para ganhar a cor e a marquinha perfeita no verão 2020. "Estou animadíssima com essa minha fase empreendedora. Esses modelos vieram pra ficar, valorizam o bumbum e a marquinha que fica cada vez mais sexy. A mulherada amou e eu também", disse a atriz .