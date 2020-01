Vídeo! Mãe de Lexa empurra passista em ensaio da Unidos de Bangu

A empresária Darlin Ferrattry herdou a coroa e a faixa de rainha da bateria da Unidos de Bangu da filha Lexa, mas, pelo visto a sua relação com as passistas da escola de samba da zona oste do Rio não é tão legal assim. Em um vídeo feito por um torcedor da agremiação durante um ensaio na quadra, a nova majestade empurra uma dançarina para abrir alas e poder passar sambando no palco com outro componente.

Lexa saiu à frente dos ritmistas da Unidos de Bangu, no ano passado, e agora vai reinar na bateria da Unidos da Tijuca, no Grupo Especial do Carnaval 2020. A cantora colocou a mãe em seu lugar na escola vermelho e branco da zona oeste, que é a terceira na ordem do desfile do Grupo de Acesso, sábado, dia 22 de fevereiro.