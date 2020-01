Paolla Oliveira dribla fofoqueiros da imprensa com fotos para despistar sua localização

Paolla Oliveira tenta de todo modo driblar os fofoqueiros da imprensa para despistar os locais em que ela está em tempo real. Por exemplo, em uma publicação feita na última sexta-feira (10), no Instagram, a atriz compartilhou um registro tocando violão em sua casa de Búzios, como se ela estivesse naquele momento de férias neste local. Mas não! A imagem é da viagem que ela fez no final de novembro. Agora, Paolla está mesmo é de férias no México, na companhia de seu novo affair Douglas Maluf, de seus compadres e seu afilhado.