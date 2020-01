Mc Mirella detona dançarina, que ficou com o namorado Dynho Alves, e faz ameaças

É gente, a confusão entre Mc Mirella, o namorado Dynho Alves e uma dançarina, conhecida como Kut Kut, virou um barraco dos grandes nas redes sociais. Têm trocas de gentilezas, afagos e gestos delicados para todos os lados e tudo começou quando a moça postou uma selfie na qual, de topless, aparece na frente do cantor, que cobre os seios dela com as mãos. O problema é que o namoro de Mirella e Dynho tem três anos e Kut Kut sugere que a imagem teria sido bem recente. Aff!

Diretamente do sul, onde anda fazendo shows em cidades gaúchas e catarinenses, Mirella fez alguns stories detonando a dançarina e ainda prometeu ir ao encontro da moça em Belo Horizonte para resolver a 'questão' pessoalmente. Treta na certa.