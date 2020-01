Carol Castro se declara para Bruno Cabrerizo: 'Tanta sintonia'

Depois de um tempo não querendo rotular a relação, ninguém mais segura Carol Castro e Bruno Cabrerizo neste início de 2020. Os dois não só assumiram o namoro de vez como resolveram contar para todo mundo que eles se amam. Fofo. A atriz publicou nas redes sociais fotos do casal e ainda fez questão de ressaltar a sintonia até na hora de escolher uma roupa para passear. Ela escreveu na legenda da sequência das imagens: "Eitcha! O abraço foi tão apertado que o fiapo do vestido pulou pra fora... Credo, que delícia !!! E é tanta sintonia que combinamos no vermelho do amô, do calô e do pelô...! ( só pra não perder a rima...). Carol e Bruno engataram o relacionamento em agosto do ano passado durante as gravações da novela 'Órfãos da Terra'.