Vídeo: Ary Toledo fala sobre a sua última internação: 'Estou ótimo. Não morri'

O comediante Ary Toledo fez um vídeo e publicou nas redes sociais para desmentir que estaria internado em estado grave no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele deu entrada na unidade ontem para fazer exames por conta de pressão baixa e acabou ficando em observação. "Tenho uma péssima notícia para dar para vocês e para a imprensa em geral. Eu estou ótimo e não estou com infecção generalizada como foi noticiado. A notícia não é boa porque eu não estou morrendo. Não morri. O dia em que eu morrer, eu aviso e aí a audiência vai lá pra cima. Mas, muito obrigado mesmo pela solidariedade, pelo companheirismo e pela preocupação", ironizou Ary, de 82 anos.

Também nesta sexta-feira (10) surgiram os primeiros boatos de que o comediante estaria na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do hospital paulista com um quadro de septicemia.

A coluna procurou a Assessoria de Imprensa do artista para saber mais informações sobre o estado de saúde e quando Ary Toledo receberia alta dos médicos do Sírio-Libanês, mas até o fechamento dessa nota não obteve resposta. Já a Comunicação do próprio hospital informou que não fala sobre o estado de saúde de um paciente sem a autorização da família.