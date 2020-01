Marília Mendonça diz que se descobriu uma nova mulher após a maternidade

Mesmo muito ocupada com os cuidados do filho Léo, que vai completar um mês de vida no dia 16, Marília Mendonça tem usado o seu perfil no Twitter para compartilhar a sua rotina com os fãs. Neste sábado (11), ela fez alguns posts sobre as mudanças que anda sentindo após a maternidade. A cantora, de 24 anos, contou que ser mãe a fez ver o quanto era egoísta e o quanto ela é mais forte do que imaginava. "Ter um filho é ver que você era egoísta e não aquela flor de laranjeira, do coração amável, que só pensa no próximo como você imaginava. Ter um filho é ver que você não é o centro das atenções e que nem é tão fraca como imaginava.".



