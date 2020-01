Vídeo: Glamour Garcia faz denúncias contra o ex-namorado: 'Me agrediu'

A atriz Glamour Garcia usou hoje as redes sociais para fazer um denúncia contra o ex-namorado, o produtor de eventos Gustavo Dagnese. Ela fez um vídeo mostrando arranhões de uma briga que teve com ele e revelou ter sido agredida. "Vocês acham que eu tenho orgulho de fazer isso? Não tenho, não! Era uma lua de mel, a minha décima tentativa e esse cara me espancou porque eu não quis colocar um vestido. Acabei de ser espancada de novo. Ele é um espancador e eu cansei de passar pano. Me agrediu e eu coloquei a foto dos arranhões aqui para me defender. Me agrediu e saiu correndo tentando levar as minhas coisas", explicou Glamour, que interpretou a Britney em "A Dona do Pedaço". Ela ainda revelou em vários vídeos postados que a briga também teve um outro motivo: um colar de miçangas, que supostamente seria uma guia espiritual de Dagnese. "Sou católica apostólica romana mesmo e estou sendo preconceituosa mesmo. Peço perdão a todo mundo".

Glamour Garcia diz que apanhou do ex-namorado pic.twitter.com/AlhwnrJZUz — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) January 11, 2020