Thammy Miranda compartilha primeira foto do filho Bento

Thammy Miranda compartilhou hoje no meio da tarde, a primeira foto do filho, Bento, nos braços da mamãe Andressa Ferreira. O bebê nasceu no último dia 8 em Miami, nos Estados Unidos. O filho da cantora Gretchen escreveu na legenda da postagem publicada no Instagram: "Qual legenda você colocaria nessa foto?". Já Andressa, publicou: "Estou em êxtase de tanta felicidade! O nosso filho nasceu com 4 kilos e 80 gramas e 55 centímetros às 13:35 do dia 8/01/2020. Agradeço a Deus por me proporcionar viver esse sentimento em vida!".