Atriz americana vende velas aromáticas com 'cheiro de sua vagina'

Quando esta colunista acha que já viu e ouviu de tudo na sua vida, vem uma bomba para provar que neste mundo tudo é possível. Pois bem, um amigo que mora em Toronto no Canadá e está esperando a Megan Markle de braços abertos, disse que por lá todo mundo anda comprando umas velas aromáticas da marca Goop, cuja a proprietária é a atriz americana Gwyneth Paltrow. Até aí tudo bem, mas o site da empresa descreve o produto de forma inusitada com "cheiro da sua vagina". Isso mesmo! O perfumista Dougles Little e Gwyneth Paltrow garantem que é aroma do produto é uma "mistura de gerânio, bergamota cítrica e absolutos de cedro justapostos com sementes de rosa e ambreta". Ah, as velas estão esgotados no site da empresa, mas são vendidas em algumas lojas das principais cidades da América do Norte e Europa. O preço da vela no Brasil seria em torno de R$ 300, um pote médio.