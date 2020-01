Léo Santana vai dar um tempo na carreira depois do Carnaval

Fortes dores no pé direito. Este é o motivo que vai fazer com que Léo Santana abra mão de suas merecidas férias depois do Carnaval. Desde janeiro do ano passado, o cantor convive com o problema por conta de uma grave lesão no tornozelo durante uma partida de futebol com amigos. O baiano já está com cirurgia marcada para a recuperação definitiva no início de março e irá precisar ficar de repouso por um bom tempo. Segundo as informações do Bocão News, Léo teve uma ruptura da sindesmose, articulação importante tibio-fibular e acabou rompendo quatro ligamentos do tornozelo. Desde então, passou a usar constantemente tornozeleira e bota ortopédica.