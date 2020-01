Maquiador agradece Lorena Improta pela parceria, mas anuncia o rompimento: 'Cansei'

O rompimento entre Lorena Improta e o seu amigo inseparável, o maquiador Jota Pê Senna, já era o assunto de algumas rodinhas no mundo das celebridades. Ninguém tinha certeza nem sabia o motivo, mas as pessoas estranhavam o fato dela não mais aparecer com ele nos trabalhos e algumas festas. Pois bem, neste final de semana, Jota Pê fez um desabafo e confirmou que a dupla estava brigada. Ele postou uma foto com a dançarina e escreveu um textão. "Não é que o amor acabou. Não, ele continua aqui guardadinho, quietinho. É que a gente cansa sabe, cansa de correr atrás, de baixar a guarda, de pedir perdão (como se só a gente tivesse errado). A gente cansa de ser humilhado", começou o maquiador, que horas depois apagou o post. A coluna mandou mensagens para Lorena Improta a fim de saber o que aconteceu, mas até o fechamento da nota ela não respondeu.