No último sábado (11), Beto Barbosa passou mal durante um show no Clube Cabo Branco, em João Pessoa. Ele estava se apresentando, mas teve que interromper antes de completar a primeira hora do show. Ele falou ao público que não estava se sentindo bem e pediu a compreensão de todos para finalizar o evento antes do previsto - o tempo total seria de duas horas.

Beto foi atendido num hospital da cidade e já teve alta. A recomendação é que o cantor fique de repouso nos próximos dias.

Veja o vídeo: