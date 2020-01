João Zoli curte noite solteiro em Niterói

Chegou ao fim (mais uma vez) o namoro do cantor João Zoli e da influenciadora Gabi Prado. Em dezembro do ano passado, eles anunciaram o fim do relacionamento, mas estavam tentando uma reconciliação. Na note de sexta-feira, o rapaz, de 25 anos, foi visto soltinho na boate Palm Club, que fica em Piratininga, Niterói. A filha de uma amiga da coluna que estava curtindo a noitada disse que João fazia o estilo 'estou solteiro na área'. O casal se conheceu no reality 'A Fazenda', em 2018. Eles ficaram juntos por um ano.

Na Região Oceânica de Niterói, muito frequentada por João e onde todos se conhecem, a informação é que agora terminou de vez. Será?