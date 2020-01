Nicole Bahls investe nas aulas de samba para arrasar no Carnaval

Nicole Bahls começou 2020 trabalhando a todo vapor para arrasar no Carnaval 2020. A musa da Beija-Flor que será destaque de chão na Sapucaí, está praticando o samba no pé em algumas aulas com o professor Cássio Dias. O profissional já tem vasta experiência no mundo do samba como primeiro passista da azul e branca de Nilópolis e ainda coleciona 31 anos desfilando pela mesma agremiação. As aulas de Nicole são realizadas em casa mesmo e o ritmo dos ensaios está frenético para que a beldade brilhe na Avenida.