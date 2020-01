Bruno Chateaubriand e Diogo Bocca na quadra da Mocidade

Bruno Chateaubriand foi acompanhado por Diogo Bocca prestigiar o ensaio show da Mocidade Independente de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eles foram recebidos pela nova rainha de bateria da agremiação, a turismóloga Giovana Angélica: "A Mocidade está sempre de portas abertas para todos, fico feliz em ver as pessoas nos prestigiando. Somos uma família e sempre cabe mais um. Foi um prazer recebê-los no Maracanã da Sapucaí", revelou a majestade.



A badalação acabou só de manhã, porque além da apresentação dos segmentos da Verde e Branco, aconteceu a apresentação das coirmãs Grande Rio e Salgueiro.