Rosto de Ludmilla estampa malotes da 'verdinha' vendida pelo tráfico do Rio

Esta coluna recebeu uma foto um tanto inusitada nesta segunda-feira (13). Na imagem, há um malote de maconha cuja embalagem traz uma etiqueta com a foto de Ludmilla no clipe de 'Verdinha'. A droga, que vem sendo comercializada por traficantes da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, custa R$ 35 e é descrita como 'A Braba'.

Recentemente, Ludmilla foi alvo de acusações do deputado cabo Junio Amaral, do PSL-MG, por, segundo ele, fazer apologia às drogas com a música 'Verdinha'. Em sua defesa, a cantora alega que a canção fala de alface.