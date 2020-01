Dalton Vigh estreia em filme de ação

Dalton Vigh mostra mais uma vez sua versatilidade! Ele, que está no ar na novela 'As Aventuras de Poliana', do SBT, que é vice-líder de audiência e ganhará uma versão longa-metragem, estará a partir do dia 23 nos cinemas em 'A Divisão'. O filme de ação que é voltado para um público totalmente diferente, fala sobre segurança pública. No longa, Dalton interpreta o deputado estadual Venâncio Couto, político que almeja ser governador e tem a filha sequestrada. Este é o conflito principal da trama, inspirada em fatos reais, que conta a origem da Divisão de Antissequestros do Rio de Janeiro.