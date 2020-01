Maria Melilo, campeã do BBB 11, passa por cirurgia para renovar o silicone

Campeã do BBB 11, Maria Melilo eu entrada nesta segunda-feira (13), no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para fazer uma cirurgia de troca de prótese de silicone. O procedimento foi feito pelo médico Ricardo Marujo.



"Coloquei pela primeira vez aos 18 anos, estou com 34, já estava mais do que na hora de fazer a troca. Além disso, aumentei o tamanho. Tinha 240 ml e agora são 275 ml", disse a empresária à coluna.