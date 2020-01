Vídeo: Eduardo Costa explica seu novo visual: 'Promessa'

Ninguém entendeu muito bem o novo visual de Eduardo Costa. Da noite para o dia, ele apareceu com uma espécie de 'mullet', causando estranheza. E o sertanejo resolveu explicar: "Meu cabelo tá grande não é porque resolvi deixar ele crescer. Eu fiz um propósito ou uma 'promessa', como você preferir. Além disso, tem um filme que vou começar a gravar em maio em Los Angeles, no Estados Unidos, no qual interpreto um traficante colombiano", escreveu ele em seu Instagram.

Em um vídeo publicado em sua rede social, ele disse que sempre gostou de cabelo curto, mas fez uma promessa e não pode cortar o cabelo até julho deste ano. Para ir se acostumando com o crescimento dos fios, o sertanejo colocou um aplique. "Cabelo grande incomoda muito, mas o voto tem que ser feito em cima de coisas que te incomodam. Além disso, vou ser um gângster colombiano em um filme. Não foi uma invenção de moda. Tem um propósito", justificou ele, que usou cabelos longos apenas quando tinha entre 10 e 12 anos.

Veja o vídeo: