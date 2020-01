Bloco de Ludmilla é cancelado na Bahia

Ainda não vai ser dessa vez que Ludmilla vai comandar um trio elétrico no Carnaval de Salvador. O primeiro desfile da cantora na folia da capital baiana estava marcado para o dia 23 de fevereiro, no domingo da folia, no circuito Dodô (Barra-Ondina), juntamente com o rapper americano Gshytt, comandando o Bloco Pipocão.



No entanto, a apresentação da funkeira foi cancelada. Segundo os representantes da artista, houve quebra de contrato por parte do contratante, o que acarretou no cancelamento. "O contratante não realizou o cumprimento das obrigações mínimas estabelecidas no contrato já firmado entre as partes". As informações são do site BNews.



Confira a nota oficial na íntegra:

"A artista Ludmilla, através de sua assessoria jurídica, representada pelo advogado José Estevam Macedo Lima, vem a público informar que a apresentação artística contratada para o dia 23 de fevereiro de 2020, no Bloco Pipocão, em Salvador/BA, foi CANCELADA, pela equipe da Cantora, através de notificação enviada no dia 07 de janeiro de 2020, por culpa única e exclusiva do CONTRATANTE, em razão do inadimplemento contratual no tocante ao pagamento do cachê nas datas pactuadas.



A equipe da cantora tentou solucionar a questão da melhor forma para que se realizasse o show, contudo o contratante não realizou o cumprimento das obrigações mínimas estabelecidas no contrato já firmado entre as partes .



Nessa oportunidade, a artista e sua equipe lamentam o ocorrido e se solidarizam com o sentimento de frustração de seus fãs".