Tássia Camargo desabafa sobre a morte da filha

Nesta terça-feira (14), Tássia Camargo escreveu um desabafo emocionado sobre a morte da filha, Maria Júlia, em suas redes sociais. A menina morreu vítima de rubéola congênita tardia, no dia 14 de janeiro de 1996, aos 2 aninhos.

"Dia 14 de janeiro de 1996 às 17h25 minha filha partiu. Hoje, infelizmente, completo 24 anos sem a minha filha, meu anjo dourado, Maria Júlia. Fico a imaginar como ela seria hoje. Maria Júlia tem 26 anos para mim. Ao mesmo tempo quando vejo uma menina com dois anos de idade na rua, idade que ela morreu, fico a admirar, de longe, com os meus pensamentos no passado. Ao pensar nela sinto seu cheiro, mas falta-me muito tocar sua pele. O tempo passa, a dor ameniza, mas mesmo assim é como se tivesse perdido sua presença carnal hoje. Lembro o dia 14 de janeiro de 1996 perfeitamente. Quando ela se foi, quando virou estrelinha, sentia meu ventre grávido. Por que? Não sei. Sei que tenho muita saudade e determino, todos os dias que, quando eu for, serei recebida por ela e pelo meu pai que morreu em 1994. Hoje, como em 1996, uma a tristeza toma conta de mim. Te amo filha", escreveu ela.