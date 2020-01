Reconciliação? Monick Camargo viaja para o México com o ex-noivo que a agrediu

Parece que uma reconciliação entre a ex-peoa da 'Fazenda' Monick Camargo e seu então ex-noivo Roberto Américo, se não aconteceu, está caminhando para isso. É que na semana passada, coincidentemente na mesma data, os dois curtiram férias em Tulum, no México. O ex-casal (ou seria atual) terminou o noivado no fim do ano passado, poucos dias antes de oficializar a união, após Monick denunciar o empresário em uma Delegacia da Mulher, em São Paulo, por agredi-la fisicamente durante uma briga. Na ocasião, Monick alegou ter apanhado por ter se recusado a fazer uma orgia com Roberto que a teria levado à uma casa de saliência sem seu consentimento.

Monick Camargo e ex-noivo viajam para o México - Reprodução Instagram