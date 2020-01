Monick Camargo sobre viagem ao México no mesmo período que o ex: 'me retirei do lugar'

Depois que esta coluna noticiou que Monick Camargo, ex-peoa da 'Fazenda', e seu ex-noivo, Roberto Américo, viajaram para o México na mesma semana, a influenciadora correu para as redes sociais para esclarecer que não se tratava de uma viagem em casal.

"Pra mim esse assunto está morto e enterrado. Eu fui pro México sim, mas quando eu fui ele não estava lá. Não tem como eu controlar a pessoa e colocar ela dentro de casa pra ela não vir no local que eu estou. O que eu fiz? Me retirei do lugar. Quando ele estava no México, eu não estava. E mesmo se estivesse, isso não me faria voltar. Fui pro México distrair minha cabeça com as minhas amigas", disse a loura sobre o ex ter ido até o mesmo local que ela.

Monick, que hoje está viajando pelos Estados Unidos, ainda afirmou que além de o relacionamento que terminou em meio a um escândalo envolvendo agressão não ter mais volta, a briga para manter o empresário longe continua. "Tomei ranço da Justiça desse país. Minha medida protetiva saiu só essa semana", contou ela.

No fim do ano passado, Monick foi até as redes sociais denunciar Roberto por tê-la agredido fisicamente. Na ocasião, ela afirmou que a briga teve início após o empresário levá-la à uma casa de saliência sem seu consentimento e querer obrigá-la a fazer orgia no local. Após a agressão, Monick denunciou Roberto em uma Delegacia da Mulher em São Paulo.