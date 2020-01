Rodrigo Phavanello e Sabrina Paiva vão morar juntos

Rodrigo Phavanello está de malas prontas. O ator vai se mudar sábado (17) para o flat Option Full, que fica no Recreio, na zona oeste do Rio. Dizem que ele estuda pegar o restaurante de lá para montar seu próprio negócio, que seria diferente do que ele já tem, o 'Frango Assanhado', também no Recreio. E essa não é a única novidade: Sabrina Paiva, com quem ele começou a namorar no reality 'A Fazenda 11', vai morar com ele. Procurada pela coluna, a assessoria do ator confirma as informações.