Ximbinha é acusado de ter agredido a ex-vocalista de sua banda Cabaré do Brega

Ximbinha mais uma vez viu seu nome envolvido em uma nova polêmica. Desta vez, uma treta envolvendo o ex-deputado Wlad Costa, que afirma que o ex de Joelma teria agredido a cantora Carla Maués, que recentemente se desligou dos vocais do Cabaré do Brega, a banda de Ximbinha. As acusações de Wlad, que se diz amigo de Carla, partiram de uma live do político realizada nesta terça-feira (14), no Facebook.

"Foi torturada e agredida na frente da própria filha, seu vagabundo! Você agrediu a Carla dentro do estúdio do Dedê. Todos conhecem, em frente ao Adílson Moreira. Dentro do estúdio. E a menina, a Carla, estava com a menina dela, a Clarinha que me chama de tio, seu pilantra! O que você tem contra as mulheres, cara!? Vai te tratar, amigo! Você é um psicopata. Quinta vítima, com a mulher Joelma, te denunciou na delegacia", disse Wlad em tom de indignação.

Há cinco dias, Carla Maués anunciava seu desligamento do Cabaré do Brega: "Em respeito aos meus fãs e às pessoas que curtem e acompanha o meu trabalho, venho por meio desta informar que eu, Carla Maués, NÃO faço mais parte do elenco de artistas do projeto 'Cabaré do Brega'. Sigo em carreira solo, fazendo o que mais amo fazer: CANTAR PRA VOCÊS!", informava o comunicado emitido pela cantora, que não detalhava o motivo de sua saída da banda.

Assista à live de Wlad denunciando as supostas agressões de Ximbinha: