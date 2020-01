Ximbinha vai processar ex-deputado Wlad Costa

Ximbinha vai processar o ex-deputado Wlad Costa por calúnia, difamação, injúria, constrangimento, dano moral, prejuízo comercial e ameaça. Na última terça-feira, Wlad fez uma live em seu Facebook acusando o ex-marido de Joelma de ter agredido Carla Maués, que recentemente se desligou dos vocais do Cabaré do Brega, a banda de Ximbinha.

"Em relação ao vídeo veiculado pelo vocalista aposentado da falida Banda Wlad nas redes sociais, informamos que o Projeto Cabaré do Brega tomará todas as medidas judiciais cabíveis e processará o 'contador de histórias infundadas' e agressor de professor Wladimir Costa pelas acusações infundadas feitas ao grupo Cabaré do Brega. Ele será processado. Todos os procedimentos neste sentido estão já estão sendo instaurados", diz a nota enviada pela assessoria à coluna.