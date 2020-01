Mc Kekel faz participação no DVD de Rennan da Penha

Mc Kekel, um dos maiores nomes do funk nacional e da Kondzilla Records, a maior produtora de funk do Brasil, participou da gravação do DVD do DJ Rennan da Penha, nesta terça-feira (14), no Espaço Hall. "Surgiu o convite pra eu participar da gravação do DVD do Rennan e esse é o funk crescendo a cada dia. Estou ansioso pelo resultado desse trabalho que promete muita coisa boa", disse Kekel.