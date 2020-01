Saiba tudo que rolou nos bastidores do lançamento de 'Salve-se Quem Puder'

Na última terça-feira, a Globo fez uma coletiva de imprensa para apresentar o elenco de 'Salve-se Quem Puder', a próxima novela das sete, escrita por Daniel Ortiz, que estreia dia 27. E a coluna conta o que rolou por lá.



Vitória Strada, uma das protagonistas ao lado de Deborah Secco e Juliana Paiva, foi literalmente encurralada na parede pelos jornalistas. Todo mundo queria saber sobre o namoro dela com Marcella Rica, revelado primeira mão nesta coluna. "O coração está feliz. As pessoas me disseram que fui muito corajosa em assumir o meu namoro, mas o amor é amor... Não precisa de coragem para assumir um amor".



Um quilo de comida no almoço mais um quilo de comida no jantar. Adicione suplementos como whey protein, BCAA e creatina. Está aí o segredo para Rafael Cardoso ficar tão sarado e bonitão. O ator está oito quilos mais musculoso por conta de seu personagem. Um gato!



Jacqueline Laurence passou a festa inteira sentada em um sofá de canto no salão de festas. Não falou com ninguém nem deu um sorrisinho para quem passasse e a cumprimentasse por educação. A pergunta que não quer calar: por que foi?



Pedro Neschiling circulava careca entre os atores e ninguém entendeu direito o que o ele estava fazendo por lá, já que seu nome não constava na lista de atores do elenco. Depois de um tempo, ele mesmo acabou com o mistério: o filho de Lucélia Santos é um dos colaboradores do autor Daniel Ortiz. "Estava trabalhando como roteirista nos últimos anos e essa é a primeira novela que escrevo. A Globo que me convidou". Então tá.



Juliana Paiva bem que tentou fugir das perguntas mais pessoais, mas depois cansou de fazer cara de egípcia toda vez que o nome do ator português José Condessa era pronunciado. "Eu sei que as pessoas estão loucas para me arrumar um namorado, mas não temos nada".