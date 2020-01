Saiba quem será a nova companheira de Ximbinha no Cabaré do Brega

A nova cantora do Cabaré do Brega será a amapaense Jessica Rodrigues, de 28 anos. A estreia de Jéssica será no próximo sábado, dia 18, em um show no Maranhão e na segunda, 20, ela sobe ao palco no Pará. Além de cantar forró e ser bem conhecida na região Norte do Brasil, Jéssica cursa a faculdade de Farmácia em Macapá.