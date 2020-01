Marido de Nicole Bahls é vítima de 'saidinha de banco'

O modelo e marido de Nicole Bahls, Marcelo Bimbi foi vítima de uma 'saidinha de banco, no início da tarde de hoje no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ele tinha acabado de sair de uma agência bancária quando dois criminosos em uma motocicleta anunciaram o assalto levando o dinheiro sacado, relógio e o celular.

Bimbi, que estava acompanhado de um amigo, conseguiu rastrear o celular e acionou a Polícia Militar pelo telefone 190. Os policiais militares do Batalhão do Leblon localizaram e prenderam os bandidos em São Conrado. Eles acabaram sendo encaminhados para a 12ª Delegacia Policial, em Copacabana, onde o caso foi registrado. Os pertences de Marcelo Bimbi foram recuperados.

"Imagina o susto! Um dos bandidos apontou a arma, que estava carregada na minha cara e me ameaçou o tempo todo. Graças a Deus não aconteceu o pior e eu tive muito a sorte também porque a Polícia Militar foi rápida e conseguiu recuperar tudo que me tinha sido levado. Os policiais foram incríveis e eu só tenho que agradecer", contou Marcelo Bimbi à coluna.

Veja as fotos da galeria: