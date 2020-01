Ludmilla e Brunna Gonçalves já planejam primeiro filho

Ludmilla e sua mulher Brunna Gonçalves estão com planos para aumentar a família. Depois da chegada de um pet, agora elas querem dar um passo maior e já planejam um bebê. Isso mesmo, as duas querem ser mamães logo menos. A informação foi confirmada à coluna por Brunna e segundo ela, o primeiro filho do casal virá através de uma inseminação artificial.



“Quero ter esse ano. O primeiro eu vou ter, quero gerar. Pensamos em ter os genes das duas. A gente já sabe que tem uma clínica na Barra que faz isso. Já estamos pesquisando. Depois vamos ver se adotamos. Eu quero começar o processo logo esse ano, porque eu sei que isso é algo que pode demorar e também porque eu já estou com 28 anos. Quero ter meu primeiro filho antes dos 30”, contou Brunna à coluna.



A bailarina afirmou ainda estar em ótima fase: “Estou num momento muito feliz da minha vida. Estou casada, mas já morávamos juntas. Ela é o amor da minha vida, tudo está se encaixando e dando certo tanto no trabalho, quanto dentro de casa. No casal sempre tem um que segura a onda, e no nosso relacionamento eu sou essa pessoa. Sou mais velha e costumo sempre manter a calma nos momentos mais tensos e também defendo a Ludmilla com unhas e dentes”, finalizou Brunna que recentemente comemorou a marca de dois milhões de seguidores em seu Instagram.