Maiara posta foto beijando Fernando

Quem acompanha essa coluna que quase ninguém lê já sabia que Maiara e Fernando haviam se reconciliado e estavam passando uma temporada de descanso no litoral norte de São Paulo. Na noite de quarta-feira (15), a cantora publicou uma foro beijando o sertanejo.

"Só sei que eu te amo demais... As noites sozinha é o teu nome que eu chamo: @fernando", escreveu ela na legenda da foto, citando trecho da música 'Te Amo Demais', do cantor Leonardo.



Fernando e Maiara tiveram uma briga no final do ano passado e, conforme noticiamos, chegaram a passar alguns dias separados. Os dois se reconciliaram pouco depois do Ano Novo e vinham mantendo a discrição até então, evitando publicar fotos juntos.

A coluna, que apenas é fiscal da vida alheia e não exerce a função de juiz, deseja felicidades ao casal.