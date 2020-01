Vídeo: Anitta e DJ Gabriel do Borel aproveitam tarde ensolarada para trabalhar à beira da piscina

A tarde quente desta quarta-feira (15), em que os termômetros no Rio de Janeiro registraram uma média de 30º, a cantora Anitta fez a temperatura subir mais ainda. A funkeira aproveitou a tarde de folga para curtir a piscina de sua casa acompanhada pelo DJ Gabriel do Borel. A dupla, que lançará no dia 17 de janeiro a música 'Joga sua Potranca', single produzido pelo garoto do Borel e interpretado pelos dois, se inspirou na canção para as fotos, com poses bastante ousadas.

A parceria entre os dois, segundo Gabriel, começou pelas redes sociais, onde trocaram algumas mensagens e logo depois decidiram fazer a música, que de acordo com ele, é uma mistura do Pop com o Brega Funk.

Em entrevista, o Dj também falou como foi trabalhar com a poderosa do Funk. "Ela deu várias dicas incríveis para a produção. É muito bom fazer um trabalho com alguém que conversa te olhando nos olhos, que te coloca para cima e sabe elogiar, ressaltando uma coisa boa que você tem. Estou muito grato por essa parceria", revelou ele que também ressaltou que a tarde na piscina da cantora rendeu muitas novidades de trabalho que serão contadas em breve.