O que ninguém contou sobre a festa de Hariany Almeida

Vice-campeã da 'Fazenda', Hariany Almeida comemorou a marca de 6 milhões de seguidores em seu Instagram e o lançamento de seu novo site com uma festa de arromba na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O evento com tema tropical intitulado #VERÃODAHARI, tem a assinatura da decoradora Georgia Bianka. O bufê ficou por conta de Telma Carvalho. A pista de dança foi comandada por Taty Zatto, DJ Braga e os sertanejos Manu e Rafael.

Em meio às especulações sobre a aproximação dela com o funkeiro Kevinho, Hari deixou bem claro que não há nada além de amizade. "Não tem nada a ver. Ele curte as minhas fotos e eu as dele. Eu sou muito fã dele. Tanto que no BBB lançou uma música dele com a Anitta e eu reconheci a voz dele. Gosto dele e do trabalho dele. A gente é amigo e até conversa. Ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo (pessoalmente)", esclareceu.



Quando questionada se havia se arrependido de ter participado da 'Fazenda', Hari foi direta: "não me arrependo. Apaguei as fotos do reality do meu Instagram pra deixar o feed mais bonitinho", explicou. Então tá.



O polêmico Saulo Poncio chegou já na madrugada na festa, acompanhado do inseparável amigo Luan, da banda UM44K e de um segurança. Saulo veio direto de Angra dos Reis, onde cantou parabéns para a mulher Gabi Brandt na mansão da família Poncio e fez um show particular em homenagem ao aniversário dela. O cantor optou por não ficar no meio da galera e curtiu o evento ‘de camarote’ diretamente do terceiro andar do espaço.

Voltando à festa de Hariany: estava recheada de ex-participantes de realities, entre eles, os ex-'BBBs' Carol Peixinho, Isabella Cecchi, Alan Possamai, Gustavo Soares e Maicon Santos, além dos ex-'Fazenda' Diego Grossi, Netto, Thayse Teixeira, João Zoli, Drika Marinho e as ex-'Power Couple' Nicole Bahls e Fran Grossi. Brunna Gonçalves, namorada de Ludmilla, também apareceu por lá.



Isabella Cecchi estava toda toda com seu vestidinho rosa de babado. A ex-sister deixou escapar que estará na roda da 'Rede BBB'. A amiga Carol Peixinho parece não ter terminado de forma muito amigável o seu relacionamento com o ex-brother Alan. Os dois estavam na festa, mas a coluna não os viu se cumprimentando em nenhum momento. Já com os amigos Gustavo e Maicon, Carol era show de simpatia.

Hariany Almeida, Isabela Cecchi e Carol Peixinho - Agnews

Nicole Bahls parou a festa com seu vestido laranja fluorescente com brilho. A apresentadora foi muito assediada pelos fãs de Hariany, que a todo momento pediam fotos.